Главный тренер сборной России Лукич высказался о решении возглавить греческий «Ираклис»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Зоран Лукич дал комментарий по поводу решения возглавить клуб «Ираклис». Ранее стало известно, что сербский специалист и греческая команда заключили соглашение до конца нынешнего сезона.

«Я первый раз в жизни принимаю команду посреди сезона. Это серьёзный челлендж, когда первый раз находишься в такой ситуации. Нужно быстро встроиться в коллектив.

Менеджмент клуба не был доволен результатами, поэтому произошла смена тренера. Такое бывает в нашей работе. Для меня были важны две вещи: желание руководства назначить именно Зорана Лукича главным тренером и дать возможность продолжить спокойно работать в сборной России. Всё сошлось.

Сейчас я пробую переключить команду на новые задачи за очень короткий срок — уже сегодня первая игра. Я уверен в хорошем старте, просто шаг за шагом нужно вносить коррективы, прибавлять, улучшать и поднимать уровень игры. Что касается тренерского штаба, то со мной остаются ассистенты предыдущего главного тренера», — приводит слова Лукича телеграм-канал «Высота 305».

Напомним, национальную команду России Лукич возглавил в 2021 году.

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
