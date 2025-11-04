Скидки
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Баскетбол

«Прогресс...» Эксперт оценил игру Егора Дёмина в матче с «Миннесотой»

«Прогресс...» Эксперт оценил игру Егора Дёмина в матче с «Миннесотой»
Обозреватель и эксперт NetsDaily Лукас Каплан оценил игру российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:125).

НБА — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс: Томас - 25, Клэкстон - 19, Клауни - 15, Уильямс - 14, Мартин - 12, Мэнн - 7, Уилсон - 7, Сараф - 5, Шарп - 3, Дёмин - 2, Вульф, Лидделл, Траоре
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 25, Макдэниелс - 22, Рид - 21, Рэндл - 19, Гобер - 15, Конли - 9, Диллингэм - 7, Шеннон - 3, Кларк - 2, Миллер - 2, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже

Егор провёл на паркете более 21 минуты и за это время набрал два очка, два подбора и четыре передачи.

«Дёмин среди новичков получил реальные минуты в ротации, хотя сначала испытывал трудности в защите, но во второй половине в целом исправился. Он набрал скромные показатели в виде двух очков, двух подборов и четырёх передач, но сумел сделать несколько перехватов, а его единственный результативный бросок был с игры внутри дуги. Прогресс...» — говорится в материале обозревателя.

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой:

