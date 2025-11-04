«Прогресс...» Эксперт оценил игру Егора Дёмина в матче с «Миннесотой»

Обозреватель и эксперт NetsDaily Лукас Каплан оценил игру российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:125).

Егор провёл на паркете более 21 минуты и за это время набрал два очка, два подбора и четыре передачи.

«Дёмин среди новичков получил реальные минуты в ротации, хотя сначала испытывал трудности в защите, но во второй половине в целом исправился. Он набрал скромные показатели в виде двух очков, двух подборов и четырёх передач, но сумел сделать несколько перехватов, а его единственный результативный бросок был с игры внутри дуги. Прогресс...» — говорится в материале обозревателя.

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой: