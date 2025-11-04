Скидки
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Баскетбол Новости

Лидер «Автодора» Эдвардс выступил с комментарием после пятого поражения клуба кряду в ЕЛ

Аудио-версия:
Форвард и лидер «Автодора» Терренс Эдвардс подвёл итоги недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ. Игра проходила в Саратове и завершилась в пользу гостей со счётом (80:75). Отметим, что для «Автодора» поражение стало пятым подряд в Единой лиге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
75 : 80
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Эдвардс - 19, Хэмилтон - 17, Ньюмэн - 14, Хаджибегович - 11, Беслач - 7, Клименко - 5, Пранаускис - 2, Сущик, Евсеев, Фёдоров, Мотовилов, Вольхин
МБА-МАИ: Барашков - 23, Зайцев - 20, Зубков - 17, Личутин - 13, Трушкин - 4, Савков - 3, Комолов, Исмаилов, Балашов, Платунов, Адайкин, Певнев

«Конечно, обидно, что мы не смогли выиграть. Но убеждён, что лучше пройти через трудности сейчас, чем потом. Нам лишь нужно найти способ одержать несколько побед, чтобы обрести уверенность.

Болельщики «Автодора» выбрали меня лучшим игроком матча с МБА-МАИ? Знаете, я люблю и ценю их, но мне хочется побеждать, а не получать награды MVP. Если мы не выиграли, то не имеет значения, насколько хорошо я сыграл. Однако признаюсь, что мне очень нравится поддержка, которую болельщики оказывают нашей команде», — приводит слова Эдвардса пресс-служба «Автодора».

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

