Димитрис Итудис: надеюсь, ЦСКА вернётся в Евролигу. Это необходимо

Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, который сейчас возглавляет «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль), выразил надежду, что армейцы, как и другие российские команды, вернутся в Евролигу.

«Панатинаикос» не смог бы существовать без семьи Яннакопулосов, как и ЦСКА, если говорить о моём большом друге Андрее Ватутине. Я должен был остаться там ещё на два года, если бы не боевые действия. Мы не прекратили сотрудничество из-за каких-то проблем — напротив. Надеюсь, ЦСКА вернётся в Евролигу. Это необходимо. Российские, турецкие, израильские, испанские, сербские, итальянские клубы… Моя мечта — создать Евролигу из 30 команд», — приводит слова Итудиса Basketball Sphere.

