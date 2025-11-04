Скидки
Баскетбол

«Настроение после ЦСКА не лучшее». Антон Квитковских — о матче «Локо» с «Мегой» в Сербии

«Настроение после ЦСКА не лучшее». Антон Квитковских — о матче «Локо» с «Мегой» в Сербии
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских поделился мнением о предстоящем матче команды с сербской «Мегой». Игра состоится сегодня, 4 ноября, в Белграде (Сербия) в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ – WINLINE Basket Cup. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
04 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
Мега
Белград
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
«Мне доводилось играть против сербских команд, против той же «Меги», хоть у них тогда и был другой состав. И могу сказать, что все сербские команды без исключения всегда дают бой, играют очень жёстко, быстро, поэтому нельзя расслабляться ни на секунду. Особенно на их площадке и при их болельщиках. Настроение, конечно, у нас после ЦСКА не лучшее, но мы обязаны двигаться дальше, сплотиться и показать правильную реакцию», — приводит слова Квитковских пресс-служба турнира.

Напомним, ранее «Локомотив» крупно уступил ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (64:104).

