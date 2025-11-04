Известный эксперт в США раскритиковал «Бруклин» из-за Егора Дёмина

Известный американский журналист и эксперт Робин Лундберг поделился мыслями о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:125).

Российский спортсмен набрал два очка, два подбора и четыре передачи, проведя на площадке 21 минуту и 18 секунд.

«Дёмин выглядит более уверенно на площадке. Ему ещё есть куда расти, но потенциал очевиден. Не понимаю, зачем «Нетс» ограничивают его игровое время, особенно в концовке. Всё равно команда играет слабо. Очень интересно наблюдать за тем, как он всё чаще начинает создавать моменты для партнёров», — написал Лундберг на своей странице в социальных сетях.

