Владимир Гомельский оценил шансы чемпионата Германии догнать по уровню испанскую лигу

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу шансов чемпионата Германии догнать по уровню испанскую лигу на фоне успешного выступления немецкой сборной.

– Можно ли ожидать, чем чемпионат Германии в ближайшие сезоны догонит по уровню испанскую лигу?

– Сложный вопрос. Испанские клубы на данный момент выглядят предпочтительнее. Однако прогресс в Бундеслиге заметен, и темп роста достаточно высок», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

