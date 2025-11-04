Скидки
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Владимир Гомельский оценил шансы чемпионата Германии догнать по уровню испанскую лигу

Владимир Гомельский оценил шансы чемпионата Германии догнать по уровню испанскую лигу
Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу шансов чемпионата Германии догнать по уровню испанскую лигу на фоне успешного выступления немецкой сборной.

– Можно ли ожидать, чем чемпионат Германии в ближайшие сезоны догонит по уровню испанскую лигу?
– Сложный вопрос. Испанские клубы на данный момент выглядят предпочтительнее. Однако прогресс в Бундеслиге заметен, и темп роста достаточно высок», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский ответил на вопрос относительно уровня клубов Единой лиги ВТБ.

Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку:

