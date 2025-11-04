Егор Дёмин указал, над чем должен работать, чтобы стать лучше в НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился подробностями о работе с личным тренером Заком Гонзалесом. Специалист помогает россиянину в разборе матчей и занимается с ним на площадке.

«Во время домашних серий со мной регулярно работает личный тренер Зак Гонзалес. Он очень хорошо знает меня, мы давно работаем вместе. Зак помогает мне в разборе игр и работает со мной на площадке. Первые игры сезона дали пищу для размышления, мне есть над чем работать больше, это касается и баскетбольных навыков, и ментальности. Спасибо Заку и всем, кто помогает мне расти!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

«Бруклин» устроил для Дёмина розыгрыш с «пауком» в коробке: