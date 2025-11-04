«Уралмаш» нанёс «Самаре» девятое поражение кряду в Единой лиге

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Уралмаш» во дворце игровых видов спорта «Уралочка» принимал «Самару». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 79:72 (23:13, 19:20, 16:16, 21:23). Для «Самары» это поражение стало девятым кряду в Единой лиге. Команда Владислава Коновалова пока не одержала ни одной победы.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал форвард Хэйден Далтон. Он набрал 16 очков, а также совершил пять подборов и отдал одну передачу. В составе «Самары» чаще всего кольцо соперников поражал форвард Дмитрий Чебуркин. На его счету 25 очков, а также четыре подбора и одна передача.

В следующем туре «Уралмаш» на выезде сыграет с «Бетсити Пармой». Матч состоится 7 ноября и начнётся в 17:30 по московскому времени. «Самара» следующую встречу проведёт на выезде с красноярским «Енисеем». Матч пройдёт 8 ноября. Начало — в 12:00 мск.

