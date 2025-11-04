Результаты матчей Единой лиги 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты 4 ноября:

«Уралмаш» — «Самара» — 79:72.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого семь побед при одном поражении. Вторую позицию с аналогичным показателем побед и поражений занимает казанский УНИКС. Тройку сильнейших замыкает московская МБА-МАИ, у которой шесть побед и два поражения.

