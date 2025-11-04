Скидки
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 4 ноября, календарь, таблица

Результаты матчей Единой лиги 4 ноября
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты 4 ноября:

«Уралмаш» — «Самара» — 79:72.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого семь побед при одном поражении. Вторую позицию с аналогичным показателем побед и поражений занимает казанский УНИКС. Тройку сильнейших замыкает московская МБА-МАИ, у которой шесть побед и два поражения.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026

Ранее комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему никогда в жизни не испытывал симпатий к «Локомотиву-Кубань».

Владимир Гомельский объяснил, почему никогда в жизни не испытывал симпатий к «Локомотиву»

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:

