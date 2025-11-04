Казинс назвал игрока НБА, который может стать величайшим снайпером своего поколения

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Демаркус Казинс ответил на вопрос по поводу шансов 27-летнего разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера стать величайшим снайпером своего поколения.

«Я бы сказал — да, или как минимум стоит серьёзно рассматривать такую возможность. Очевидно, сейчас он на другом уровне. Он принадлежит к элите. Заканчиваются слова, когда хочешь описать его игру. Что касается конкурентов, то, кроме Йокича, трудно назвать кого-то, кто может быть в этой же категории. Возможно, рядом можно поставить Джейсона Тейтума, но, думаю, Шей действительно находится в своей собственной лиге», — сказал Казинс на канале Run It Back on FanDuel TV в YouTube.

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках: