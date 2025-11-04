Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Казинс назвал игрока НБА, который может стать величайшим снайпером своего поколения

Казинс назвал игрока НБА, который может стать величайшим снайпером своего поколения
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Демаркус Казинс ответил на вопрос по поводу шансов 27-летнего разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера стать величайшим снайпером своего поколения.

«Я бы сказал — да, или как минимум стоит серьёзно рассматривать такую возможность. Очевидно, сейчас он на другом уровне. Он принадлежит к элите. Заканчиваются слова, когда хочешь описать его игру. Что касается конкурентов, то, кроме Йокича, трудно назвать кого-то, кто может быть в этой же категории. Возможно, рядом можно поставить Джейсона Тейтума, но, думаю, Шей действительно находится в своей собственной лиге», — сказал Казинс на канале Run It Back on FanDuel TV в YouTube.

Материалы по теме
«Наша команда стала лучше, чем год назад». Гилджелс-Александер — об «Оклахоме»

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android