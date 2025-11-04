Скидки
Дюрант: Купера Флэгга будут считать одним из лучших игроков НБА в истории

Комментарии

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант лестно высказался в адрес 18-летнего лёгкого форварда команды «Даллас Маверикс» соотечественника Купера Флэгга.

«Я думаю, что он станет потрясающим игроком и большим кошмаром для остальных. Его будут считать одним из лучших в истории», — приводит слова Дюранта портал Hoopshype.

Напомним, Купер был выбран под первым номером на драфте НБА, который состоялся в этом году. К настоящему моменту Флэгг принял участие в семи матчах. В среднем за встречу американский игрок набирает 13,6 очка, делает 6,3 подбора, а также отдаёт 2,9 передачи.

