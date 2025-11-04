36-летний Алексей Швед подписал контракт с БК УНИКС

36-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, подписал контракт с командой Единой лиги ВТБ УНИКС, о чём сообщила пресс-служба казанского клуба.

«Трудовое соглашение с 36-летним защитником, имеющим опыт игры в НБА, рассчитано на два месяца», — сказано в пресс-релизе.

Сезон-2024/2025 разыгрывающий защитник начинал в Китайской баскетбольной ассоциации (СВА), а затем вернулся в Россию и провёл 33 матча в составе «Зенита», в среднем набирая девять очков, совершая 2,2 подбора и отдавая 5,1 результативной передачи.

Вместе со Шведом санкт-петербургский коллектив выиграл регулярный чемпионат, а в плей-офф команда заняла второе место по итогам сезона, уступив ЦСКА в финале плей-офф со счётом 2-4.