Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» в матче с «Самарой»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«Двоякое впечатление игра оставила. Мы изначально несколько задач хотели решить: дать возможность всем себя проявить и где-то подготовиться уже к игре 7-го числа в Перми. Ситуация, когда хочешь одновременно добиться нескольких задач, немножко проседаешь в качестве. Глядя на наши трибуны, всегда, мне кажется, хочется сделать что-то лучше. Мне кажется, что сегодня далеко не наша лучшая игра была. Какое-то общее состояние, какой-то вирус, наверное, в команде есть. Может быть, это как-то влияет.

Из хорошего отмечу, что смогли в нужный момент включиться, сгруппироваться, сделать нужные для нас остановки в защите, отбились, нашли свои очки. 24 передачи при 12 потерях, 9 из которых мы сделали в первой половине, всё-таки говорят о каком-то организованном, качественном баскетболе. Всех хотелось бы поздравить с сегодняшним праздником. День с большим смыслом, и для баскетбольной команды тоже. Когда ты выглядишь как одно целое, ты можешь на что-то рассчитывать. Сегодня местами мы позволяли себе сделать шаг в сторону друг от друга. Хорошо, что это не реализовалось соперником. Довели игру до конца. Победа», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.