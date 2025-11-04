Сергей Елевич: в прошлом году УНИКС отказался от Шведа, но сейчас он поможет команде

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал переход разыгрывающего Алексея Шведа в УНИКС.

«Надо начать с истоков, ведь в прошлом году УНИКС отказался от Шведа и его взял «Зенит». Теперь Алексей остался без команды, а Перасовичу нужен игрок, способный взять на себя инициативу. УНИКС ищет усиление атаки, и Швед сейчас лучше играет не в очковом балансе, а именно в передачах. Думаю, что такие игроки очень востребованы для УНИКСа. Там есть лидеры и игроки, которые могут решать задачи, но Алексей может решить исход встречи. Это очень важно — не каждый игрок обладает такими качествами. Наверное, Перасович всё взвесил, и УНИКС решил взять Шведа. У него есть российский паспорт и все вышеперечисленные преимущества — Алексей усилит команду. Селекционная работа УНИКСа выполнена на очень высоком уровне.

Какая разница, что контракт подписан на два месяца? Думаю, что Алексей ещё себя не исчерпал, поэтому там он пригодится. Наше дело — наблюдать, как всё сложится. Но я твёрдо убеждён, что Швед может помочь УНИКСу. Не говорю, что в каждом матче, но его качества очень востребованы», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.