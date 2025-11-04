18-летнего игрока молодёжного БК ЦСКА госпитализировали после избиения в ночном клубе

Сегодня, 4 ноября, форвард баскетбольного клуба «ЦСКА-Юниор» россиянин Владимир Ершов был госпитализирован в Центральную районную больницу города Раменское в тяжёлом состоянии после того, как получил черепно-мозговую травму в результате избиения, которому он подвергся в одном из ночных клубов.

«Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента. Володя, держись, мы с тобой», — сказано в пресс-релизе клуба.

Ершов стал выступать за «ЦСКА-Юниор» с этого года. В среднем за матч Владимир набирает 7,3 очка, делает 2,2 подбора, а также отдаёт 1,0 передачи и совершает 1,2 перехвата.