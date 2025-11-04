«Зенит» заключил контракт с 25-летним экс-игроком НБА из Хорватии

Пресс-служба санкт-петербургского клуба «Зенит» сообщила о заключении контракта с 25-летним хорватским центровым Лукой Шаманичем, который рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Баскетбольный клуб «Зенит» приветствует Луку в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с нашей командой!» — сказано в пресс-релизе клуба.

На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года Шаманич был выбран в первом раунде под общим 19-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс». В период с 2019 по 2021 год хорват провел 36 матчей в НБА, а также 39 игр в G-Лиге за фарм «шпор» — «Остин Спёрс». Позднее Лука выступал за форм-команды «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс». Весной 2023 года игрок подписал контракт с «Ютой Джаз». В составе клуба из Солт-Лейк-Сити он провёл 50 игр в НБА.

В сезоне-2024/2025 Лука провёл 21 матч в чемпионате Испании, в среднем набирая 7,5 очка и 2,4 подбора. В главном клубном турнире Европы он сыграл 15 встреч, в среднем занося себе в актив 9,1 очка, 3,2 подбора и 1,1 ассиста.

22 октября 2025 года центровой покинул испанский клуб, успев провести в нынешнем сезоне лишь две игры в национальном первенстве (19,0 очка, 4,0 подбора) и пять матчей в Евролиге (7,0 очка, 2,6 подбора).