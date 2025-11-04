Скидки
Швед высказался о подписании контракта с УНИКСом

Швед высказался о подписании контракта с УНИКСом
Российский разыгрывающий Алексей Швед высказался о своём переходе в казанский УНИКС.

«Я очень рад присоединиться к УНИКСу!

В команде сильный тренер, отличные игроки — уверен, мы быстро найдём общий язык и сможем добиться отличных результатов.

Уже совсем скоро приеду в Казань, чтобы начать большую работу.

Моя семья с радостью переезжает в столицу Татарстана. Мы ждём встречи с командой и болельщиками. До скорой встречи!» — приводит слова Алексея Шведа пресс-служба казанской команды.

Сезон-2024/2025 разыгрывающий защитник начинал в Китайской баскетбольной ассоциации (СВА), а затем вернулся в Россию и провёл 33 матча в составе «Зенита», в среднем набирая девять очков, совершая 2,2 подбора и отдавая 5,1 результативной передачи.

Вместе со Шведом санкт-петербургский коллектив выиграл регулярный чемпионат, а в плей-офф команда заняла второе место по итогам сезона, уступив ЦСКА в финале плей-офф со счётом 2-4.

