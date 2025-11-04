Скидки
Брайс высказался о предстоящем матче внутрисезонного турнира Единой лиги с «Зенитом»

Защитник УНИКСа Си Джей Брайс высказался о предстоящем матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ, в котором казанский клуб встретится с «Зенитом». Встреча состоится 5 ноября.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
05 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я в предвкушении первого матча Winline Basket Cup. Мы, как всегда, усердно работаем, даже несмотря на травмы, с которыми столкнулись.

«Зенит» – очень организованная команда. Они хорошо выступают в чемпионате, хотя тоже имеют травмированных игроков.

В Санкт-Петербурге нам следует сыграть жёстко, грамотно и постараться стартовать в турнире с победы», — приводит слова Брайса пресс-служба команды.

Для УНИКСа эта встреча станет первой в турнире. «Зенит» свой путь начал с победы над «Уралмашем».

