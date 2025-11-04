Брайс высказался о предстоящем матче внутрисезонного турнира Единой лиги с «Зенитом»

Защитник УНИКСа Си Джей Брайс высказался о предстоящем матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ, в котором казанский клуб встретится с «Зенитом». Встреча состоится 5 ноября.
«Я в предвкушении первого матча Winline Basket Cup. Мы, как всегда, усердно работаем, даже несмотря на травмы, с которыми столкнулись.
«Зенит» – очень организованная команда. Они хорошо выступают в чемпионате, хотя тоже имеют травмированных игроков.
В Санкт-Петербурге нам следует сыграть жёстко, грамотно и постараться стартовать в турнире с победы», — приводит слова Брайса пресс-служба команды.
Для УНИКСа эта встреча станет первой в турнире. «Зенит» свой путь начал с победы над «Уралмашем».