Секулич поделился ожиданиями от матча «Зенита» с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о предстоящем матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский клуб встретится с казанским УНИКСом.
«Как я всегда говорю, в подобной ситуации игрокам нужно проявить себя, чтобы показать свою ценность и показать, как они борются за свой клуб.
УНИКС — очень опытная команда, очень сильная, они обыграли нас здесь, особенно в последней четверти предыдущей встречи, и выиграли с разницей в 27 очков. Но впереди новый матч, счет 0:0, нам нужно двигаться шаг за шагом, чтобы играть в свою игру, играть так, как мы хотим, и, главное, защищаться лучше, чем в прошлый раз.
Я хочу воспользоваться этой возможностью и снова обратиться к нашим болельщикам. Приходите, помогите нам. Сейчас нам нужна ваша помощь как никогда. Всякий раз, когда у нас полная арена и болельщики громко поддерживают нас, они помогают нам играть лучше», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.