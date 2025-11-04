Скидки
Президент УНИКСа ответил, есть ли у Шведа шансы на более долгосрочный контракт

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв высказался о подписании контракта с российским разыгрывающим Алексеем Шведом. Соглашение казанцев с игроком рассчитано на два месяца.

«Почему контракт всего на два месяца? Я всех секретов раскрыть не могу. У нас есть виды на одного игрока, который, возможно, будет свободен через некоторое время. Ну и с деньгами не так всё просто. Но самое главное, что Алексей был долго без команды. Но если у него хорошо пойдёт и он будет согласен, то мы оставим Алексея в команде и после истечения двухмесячного контракта. Шансы есть.

Мы высоко котируемся, выступление за нас для Алексея не будет понижением в классе. Ну а нам его приход добавит интереса со стороны публики, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

