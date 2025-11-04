«Сильнейший игрок в России за последние 10 лет». Кириленко — о переходе Шведа в УНИКС

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал переход защитника Алексея Шведа в УНИКС.

— Какие у вас мысли об этом подписании?

— Рад за Лёшу, что он продолжает свою карьеру. УНИКС — это сильный клуб, один из ведущих. И я надеюсь, что у него получатся хорошие, активные два месяца баскетбола.

— Перасович очень эмоциональный тренер, сможет ли Швед при нём показывать свою привычную игру?

— Да, действительно, Перасович эмоциональный тренер. И я не сомневаюсь, что Лёша Швед сможет показать при нём хорошую привычную игру. Но всё, конечно же, будет зависеть от доверия тренера. Наверное, сложно, только что подписав игрока, сразу же поставить его в старт, даже при всех Лёшиных заслугах, потому что он не проводил подготовку вместе с командой. Наверное, всё-таки будет предпочтение пока что у игроков, которые привыкли к системе. Но, опять же, это займёт определённое время для того, чтобы Алексей влился в состав команды. А что касается его умений, я не исключаю вариантов, например, что через месяц он займёт позицию стартового разыгрывающего. Это не значит, что так будет, но я не исключаю, потому что его уровень позволяет конкурировать на этом этапе практически с любым игроком. Даже несмотря на то, что ему уже много лет.

— Контракт на два месяца — это вынужденный шаг Шведа? Были слухи про Китай.

— Я не настолько вовлечён в процесс подписания контракта Алексея. На два месяца? Я рад, что хотя бы на два месяца. И это хорошая история в плане даже подготовки, потому что я уверен, что он может индивидуально тренироваться, но это всё равно немного другое, когда ты находишься всё-таки в составе команды профессиональной, твой тренировочный процесс абсолютно другого качества, потому что у тебя есть постоянная практика именно игры 5 на 5. Я буду болеть за Лёшу в любом случае.

— Как считаете, это усиление для УНИКСа?

— Конечно, это усиление. Алексей за последние 10 лет является сильнейшим игроком в нашем чемпионате. И даже несмотря на то, что все мы стареем и уже карьера идёт к концу. Даже в прошлом сезоне Лёша был в хорошей форме, играя за «Зенит». И, конечно же, имея такого опытного, наглого баскетболиста, который умеет играть с мячом, который умеет создавать ситуации, — это большое усиление для УНИКСа. Другое дело, насколько он будет ключевым игроком, насколько тренер будет его использовать. Это уже второстепенный вопрос. Это уже то, что мы увидим. Но пока за это время я ещё не увидел у Алексея такого драматического снижения кондиций и навыков из-за возраста, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.