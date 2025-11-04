Щербенёв раскрыл настрой в «Зените» перед матчем с УНИКСом и после поражения от «Енисея»

25-летний разыгрывающий защитник «Зенита» россиянин Александр Щербенёв заявил о намерении санкт-петербургского клуба реабилитироваться в предстоящем матче с казанской командой УНИКС, который состоится завтра, 5 ноября, после поражения от красноярского «Енисея» (78:83).

«У УНИКСа, с которым сейчас встречаемся, хорошая укомплектованная команда. После очень обидного поражения от «Енисея» постараемся при своих болельщиках сделать всё для победы во встрече WBC. В прошедшем же матче в Красноярске мы, к большому сожалению, дали «Енисею» почувствовать ритм, сыграли ниже нашего уровня в защите и были неагрессивны в нападении», — приводит слова Щербенёва портал «Матч ТВ».