Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Щербенёв раскрыл настрой в «Зените» перед матчем с УНИКСом и после поражения от «Енисея»

Щербенёв раскрыл настрой в «Зените» перед матчем с УНИКСом и после поражения от «Енисея»
Комментарии

25-летний разыгрывающий защитник «Зенита» россиянин Александр Щербенёв заявил о намерении санкт-петербургского клуба реабилитироваться в предстоящем матче с казанской командой УНИКС, который состоится завтра, 5 ноября, после поражения от красноярского «Енисея» (78:83).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
05 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У УНИКСа, с которым сейчас встречаемся, хорошая укомплектованная команда. После очень обидного поражения от «Енисея» постараемся при своих болельщиках сделать всё для победы во встрече WBC. В прошедшем же матче в Красноярске мы, к большому сожалению, дали «Енисею» почувствовать ритм, сыграли ниже нашего уровня в защите и были неагрессивны в нападении», — приводит слова Щербенёва портал «Матч ТВ».

Материалы по теме
У «Зенита» проблемы. Но почему бить тревогу — слишком рано
У «Зенита» проблемы. Но почему бить тревогу — слишком рано
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android