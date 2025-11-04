Сербская «Мега» обыграла «Локомотив-Кубань» в овертайме во внутрисезонном турнире ЕЛ

В Белграде (Сербия) завершился матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup — в котором встречались местная «Мега» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась победой хозяев паркета в овертайме — 103:100.

Самым результативным игроком матча в составе белградской команды стал Саво Дрезгич, набравший 29 очков и отдавший девять передач. Дабл-дабл из 23 очков и 15 подборов оформил Асим Джулович. 19 очков и восемь подборов на свой счёт записал Луиджи Суиго.

В составе краснодарской команды 30 очков, девять подборов и четыре передачи оформил Патрик Миллер. Дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов на счету Антона Квитковских.