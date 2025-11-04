Скидки
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — Мега, результат матча 4 ноября 2025, счет 103:100, Winline Basket Cup 2025-2026

Сербская «Мега» обыграла «Локомотив-Кубань» в овертайме во внутрисезонном турнире ЕЛ
Комментарии

В Белграде (Сербия) завершился матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup — в котором встречались местная «Мега» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась победой хозяев паркета в овертайме — 103:100.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
04 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
Мега
Белград
Окончен
103 : 100
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
Мега: Дрезгич - 29, Джулович - 23, Суиго - 19, Маркович - 14, Сиби - 6, Крофлич - 5, Гачич - 4, Радоичич - 3, Миленкович, Вукчевич, Сржентич, Мушицки
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Робертсон - 17, Квитковских - 17, Хантер - 12, Ищенко - 9, Темиров - 5, Самойленко - 5, Елатонцев - 2, Шеянов - 2, Попов - 1, Коско, Коновалов

Самым результативным игроком матча в составе белградской команды стал Саво Дрезгич, набравший 29 очков и отдавший девять передач. Дабл-дабл из 23 очков и 15 подборов оформил Асим Джулович. 19 очков и восемь подборов на свой счёт записал Луиджи Суиго.

В составе краснодарской команды 30 очков, девять подборов и четыре передачи оформил Патрик Миллер. Дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов на счету Антона Квитковских.

