Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Для сборной не очень». Елевич — о назначении Лукича на пост главного тренера «Ираклиса»

«Для сборной не очень». Елевич — о назначении Лукича на пост главного тренера «Ираклиса»
Комментарии

Заслуженный тренер России, а также член тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Елевич поделился мнением насчёт назначения 54-летнего главного тренера сборной России серба Зорана Лукича на пост главного тренера в греческом клубе «Ираклис».

«Для Лукича, для его продвижения назначение в «Ираклис» — это хорошо, а вот для сборной — не знаю, для нас это не очень. Потому что тренеру сборной России надо смотреть то, что происходит в нашем баскетболе, наблюдать за кандидатами в национальную команду. Он должен находиться здесь. Без этого никак не получится», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

Соглашение греческой команды с 54‑летним сербским специалистом рассчитано до конца сезона‑2025/2026.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Не будем препятствовать». Кириленко — о решении Лукича возглавить греческий «Ираклис»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android