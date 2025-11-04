«Для сборной не очень». Елевич — о назначении Лукича на пост главного тренера «Ираклиса»

Заслуженный тренер России, а также член тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Елевич поделился мнением насчёт назначения 54-летнего главного тренера сборной России серба Зорана Лукича на пост главного тренера в греческом клубе «Ираклис».

«Для Лукича, для его продвижения назначение в «Ираклис» — это хорошо, а вот для сборной — не знаю, для нас это не очень. Потому что тренеру сборной России надо смотреть то, что происходит в нашем баскетболе, наблюдать за кандидатами в национальную команду. Он должен находиться здесь. Без этого никак не получится», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

Соглашение греческой команды с 54‑летним сербским специалистом рассчитано до конца сезона‑2025/2026.