Щербенёв: назначение Лукича в «Ираклис» не повлияет на его работу в сборной

Защитник сборной России Александр Щербенёв высказался о назначении главного тренера национальной команды Зорана Лукича на пост наставника греческого «Ираклиса».

«Рад за Зорана и желаю ему побед с его новым клубом. Я думаю, что это никак не повлияет на его работу со сборной и всё будет в штатном режиме», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Сербский специалист и греческая команда заключили соглашение до конца нынешнего сезона. Напомним, Лукич работает в Российской Федерации с 2006 года. 13 лет тренировал «Пари Нижний Новгород». Национальную команду России сербский специалист возглавил в 2021 году.