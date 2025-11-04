Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Щербенёв: назначение Лукича в «Ираклис» не повлияет на его работу в сборной

Щербенёв: назначение Лукича в «Ираклис» не повлияет на его работу в сборной
Комментарии

Защитник сборной России Александр Щербенёв высказался о назначении главного тренера национальной команды Зорана Лукича на пост наставника греческого «Ираклиса».

«Рад за Зорана и желаю ему побед с его новым клубом. Я думаю, что это никак не повлияет на его работу со сборной и всё будет в штатном режиме», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Сербский специалист и греческая команда заключили соглашение до конца нынешнего сезона. Напомним, Лукич работает в Российской Федерации с 2006 года. 13 лет тренировал «Пари Нижний Новгород». Национальную команду России сербский специалист возглавил в 2021 году.

Материалы по теме
Главный тренер сборной России Лукич высказался о решении возглавить греческий «Ираклис»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android