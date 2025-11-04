Скидки
Главная Баскетбол Новости

Юдин прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» в матче с «Мегой»

Юдин прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» в матче с «Мегой»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал поражение своих подопечных в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup — с сербской «Мегой». Встреча прошла в Белграде и завершилась победой хозяев паркета — 103:100 ОТ (37:24, 12:27, 16:20, 22:16, 16:13).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
04 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
Мега
Белград
Окончен
103 : 100
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
Мега: Дрезгич - 29, Джулович - 23, Суиго - 19, Маркович - 14, Сиби - 6, Крофлич - 5, Гачич - 4, Радоичич - 3, Миленкович, Вукчевич, Сржентич, Мушицки
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Робертсон - 17, Квитковских - 17, Хантер - 12, Ищенко - 9, Темиров - 5, Самойленко - 5, Елатонцев - 2, Шеянов - 2, Попов - 1, Коско, Коновалов

«Поздравления «Меге», они сегодня сыграли хорошо, особенно в нападении. Мы дали им слишком много свободы в нападении в 1-й четверти. Потом смогли вернуться в игру, но всё же 1-я четверть оказалась решающей», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги.

Программа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ продолжится 5 ноября матчем между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом.

Новости. Баскетбол
