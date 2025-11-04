Юдин прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» в матче с «Мегой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал поражение своих подопечных в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup — с сербской «Мегой». Встреча прошла в Белграде и завершилась победой хозяев паркета — 103:100 ОТ (37:24, 12:27, 16:20, 22:16, 16:13).

«Поздравления «Меге», они сегодня сыграли хорошо, особенно в нападении. Мы дали им слишком много свободы в нападении в 1-й четверти. Потом смогли вернуться в игру, но всё же 1-я четверть оказалась решающей», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги.

Программа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ продолжится 5 ноября матчем между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом.