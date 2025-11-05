Сотрудника клуба НБА арестовали по подозрению в краже $ 3,8 млн из бюджета — The Athlethic

Бывшего исполнительного директора клуба НБА «Атланта Хоукс» Лестера Джонса арестовали по обвинению в мошенничестве и растрате $ 3,8 млн, которые принадлежали команде. Об этом сообщает авторитетное американское издание The Athletic.

Согласно имеющейся информации, Лестер Джонс не признал себя виновным и смог выйти из тюрьмы, внеся залог. Джонс, который занимал должность старшего вице-президента по финансовому планированию и анализу, больше не работает в «Атланте». О преступлении стало известно во время аудита.

По версии прокуратуры, Джонс имел контроль над счётом команды в банке American Express и мог санкционировать платежи, выполняя свои обязанности в команде. Кроме того, он якобы также использовал несколько корпоративных карт для личных нужд.

Используя украденные у команды деньги, Джонс, по версии следствия, вёл роскошный образ жизни, включая поездки на Багамы, Гавайи, в Таиланд, Швейцарию и другие страны. Также сообщается, что он купил автомобиль Porsche и другие предметы роскоши.

Сообщается, что Джонс состоял в романтических отношениях с другой сотрудницей команды и использовал часть денег, чтобы покупать ей дорогие подарки. Эта женщина также больше не работает в «Атланте», хотя неизвестно, была ли она осведомлена о предполагаемой растрате.

Джонс якобы изменял финансовые отчёты, подделывал электронные письма и переводил личные расходы на операционные счета «Атланты», чтобы скрыть своё личное использование карты команды. Клуб пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.