Еврокубок: результаты матчей 4 ноября

Еврокубок: результаты матчей 4 ноября
Во вторник, 4 ноября, в рамках 6-го тура чемпионата Еврокубка состоялось четыре матча. «Чемпионат» представляет результаты прошедших игр.

Баскетбол. Еврокубок. Результаты матчей 4 ноября:

«Тюрк Телеком» — «Паниониос» — 95:67;
«Будучность» — «Бешикташ» — 82:79;
«Бурк» — «Хемниц 99» — 85:82;
«Тренто» — «Лиеткабелис» — 78:74.

Напомним, в прошлом розыгрыше Еврокубка победителем стал представитель Израиля — тель-авивский «Хапоэль». В финальном матче израильская команда встречалась с коллективом из Испании — «Гран Канарией» — и победила по итогам двух встреч, впервые в своей истории завоевав чемпионство в этом турнире.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
