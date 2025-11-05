Во вторник, 4 ноября, в рамках 6-го тура чемпионата Еврокубка состоялось четыре матча. «Чемпионат» представляет результаты прошедших игр.
Баскетбол. Еврокубок. Результаты матчей 4 ноября:
«Тюрк Телеком» — «Паниониос» — 95:67;
«Будучность» — «Бешикташ» — 82:79;
«Бурк» — «Хемниц 99» — 85:82;
«Тренто» — «Лиеткабелис» — 78:74.
Напомним, в прошлом розыгрыше Еврокубка победителем стал представитель Израиля — тель-авивский «Хапоэль». В финальном матче израильская команда встречалась с коллективом из Испании — «Гран Канарией» — и победила по итогам двух встреч, впервые в своей истории завоевав чемпионство в этом турнире.