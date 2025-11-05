Скидки
Главный тренер «Меги» прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер сербской «Меги» Вуле Авдалович прокомментировал победу своих подопечных в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup — с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча прошла в Белграде и завершилась победой хозяев паркета — 103:100 ОТ (37:24, 12:27, 16:20, 22:16, 16:13).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
04 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
Мега
Белград
Окончен
103 : 100
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
Мега: Дрезгич - 29, Джулович - 23, Суиго - 19, Маркович - 14, Сиби - 6, Крофлич - 5, Гачич - 4, Радоичич - 3, Миленкович, Вукчевич, Сржентич, Мушицки
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Робертсон - 17, Квитковских - 17, Хантер - 12, Ищенко - 9, Темиров - 5, Самойленко - 5, Елатонцев - 2, Шеянов - 2, Попов - 1, Коско, Коновалов

«Мы хорошо начали игру. Во второй четверти, не знаю почему, мы расслабились, позволили провести много лёгких контратак. Интересная игра была до самого конца. Отличный опыт для всех нас. Поздравляю ребят, которые действительно выложились в итоге. Думаю, они заслужили победу», — приводит слова Авдаловича официальный сайт Единой лиги.

Программа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ продолжится 5 ноября матчем между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом.

