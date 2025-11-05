Главный тренер «Меги» прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер сербской «Меги» Вуле Авдалович прокомментировал победу своих подопечных в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup — с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча прошла в Белграде и завершилась победой хозяев паркета — 103:100 ОТ (37:24, 12:27, 16:20, 22:16, 16:13).

«Мы хорошо начали игру. Во второй четверти, не знаю почему, мы расслабились, позволили провести много лёгких контратак. Интересная игра была до самого конца. Отличный опыт для всех нас. Поздравляю ребят, которые действительно выложились в итоге. Думаю, они заслужили победу», — приводит слова Авдаловича официальный сайт Единой лиги.

Программа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ продолжится 5 ноября матчем между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом.