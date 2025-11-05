Скидки
Названы три игрока, которых «Бруклин» отправил в G-лигу – инсайдер

Команда НБА «Бруклин Нетс» приняла решение отправить трёх новичков – защитников Бена Сарафа и Нолана Траоре, а также тяжёлого форварда Дэнни Вульфа – в свой фарм-клуб в G-лиге. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эрик Слэйтер.

Все трое баскетболистов были выбраны на драфте НБА 2025 года. Каждый уже дебютировал в НБА. Сараф принял участие в шести матчах, в которых в среднем набирал 3,5 очка, два подбора и 2,7 передачи. Траоре сыграл в трёх встречах, где в среднем набирал 2,3 очка, 0,7 подбора и 1,3 передачи. Вульф дебютировал в недавнем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:125), где отметился одним подборов и двумя передачами.

