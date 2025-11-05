Дэнни Грин и Пол Пирс выбрали между Адетокунбо и Йокичем

Бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации Пол Пирс и Дэнни Грин в подкасте No Fouls Given предположили, кто входит в топ-3 на старте нынешнего сезона НБА. По их мнению, в этот список следует точно включить разыгрывающего «Оклахомы-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера и центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Спор возник по поводу третьего места. Пирс отметил, что в тройку должен быть включён центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Грин с ним не согласился.

«Исключать кого-то из этой тройки какое-то безумие, но как по мне, там должен быть Яннис Адетокунбо. Он доминирует, реализует вдвое больше бросков под кольцом и с проходов, играет на уровне MVP. Но кого тогда оставить за бортом? Ведь Вембаньяма —кандидат на звание лучшего оборонительного игрока года. Он набирает по 30 очков. Так что, если я останавливаюсь Шее, Вембаньяме и Яннисе, то Йокича придётся исключить», – сказал Грин.

