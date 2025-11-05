Билл Симмонс: есть вероятность, что Адам Сильвер ненавидит «Голден Стэйт»

Известный американский журналист и эксперт Билл Симмонс выразил обеспокоенность положением «Голден Стэйт Уорриорз» на старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По мнению Симмонса, лига поставила команду в невыгодное положение из-за сложного календаря.

«Я долго сомневался, считать ли «Голден Стэйт» реальным претендентом на титул или просто возможным. Думаю, есть вероятность, что Адам Сильвер ненавидит «Голден Стэйт».

Иначе я не могу объяснить их расписание. За 17 дней команда сыграет 10 матчей, причём почти все — в разных городах. К чертям тех, кто составил такой календарь», — сказал Симмонс в своём подкасте, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

