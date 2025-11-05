Владимир Гомельский ответил, что предопределило победу «Меги» в матче с «Локомотивом»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup — в котором встречались сербский клуб «Мега» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев плошадки в овертайме со счётом 103:100.

«Кубок Winline подарил очень увлекательный матч в Белграде, где «Мега» принимала «Локо». Игра завершилась в дополнительной пятиминутке. «Мега» выиграла 103:101. В первой четверти хозяева довели своё преимущество до 13 очков. Тренер Авдалович уверился в своём преимуществе и провёл серию замен. Но «Локо» проявил характер и ещё до большого перерыва восстановил равновесие. А дальше начались качели, когда поочередно вперёд выходила то одна, то другая команда. Был момент у «Локо», преимущество достигло шести очков. Но в концовке больше повезла сербам. В пятиминутке две потери Миллера и Квитковских предопределили победу «Меги», – написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге: