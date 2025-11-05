Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский ответил, что предопределило победу «Меги» в матче с «Локомотивом»

Владимир Гомельский ответил, что предопределило победу «Меги» в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup — в котором встречались сербский клуб «Мега» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев плошадки в овертайме со счётом 103:100.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
04 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
Мега
Белград
Окончен
103 : 100
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
Мега: Дрезгич - 29, Джулович - 23, Суиго - 19, Маркович - 14, Сиби - 6, Крофлич - 5, Гачич - 4, Радоичич - 3, Миленкович, Вукчевич, Сржентич, Мушицки
Локомотив-Кубань: Миллер - 30, Робертсон - 17, Квитковских - 17, Хантер - 12, Ищенко - 9, Темиров - 5, Самойленко - 5, Елатонцев - 2, Шеянов - 2, Попов - 1, Коско, Коновалов

«Кубок Winline подарил очень увлекательный матч в Белграде, где «Мега» принимала «Локо». Игра завершилась в дополнительной пятиминутке. «Мега» выиграла 103:101. В первой четверти хозяева довели своё преимущество до 13 очков. Тренер Авдалович уверился в своём преимуществе и провёл серию замен. Но «Локо» проявил характер и ещё до большого перерыва восстановил равновесие. А дальше начались качели, когда поочередно вперёд выходила то одна, то другая команда. Был момент у «Локо», преимущество достигло шести очков. Но в концовке больше повезла сербам. В пятиминутке две потери Миллера и Квитковских предопределили победу «Меги», – написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Триллер между «Мегой» и «Локомотивом», а «Уралмаш» всё ещё буксует. Итоги дня в ЕЛ
Видео
Триллер между «Мегой» и «Локомотивом», а «Уралмаш» всё ещё буксует. Итоги дня в ЕЛ

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android