Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

В УНИКСе объяснили, почему клуб пригласил 36-летнего Алексея Шведа

В УНИКСе объяснили, почему клуб пригласил 36-летнего Алексея Шведа
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал переход 36-летнего российского защитника Алексея Шведа в казанский клуб.

«У нас возникла серьёзная ситуация с травмами. К сожалению, в начале сезона мы потеряли сразу двух игроков из-за повреждений, поэтому нам понадобился человек в заднюю линию. Сейчас рано говорить о чёткой роли Шведа в УНИКСе. Сначала необходимо посмотреть и оценить его форму.

Основная задача — максимально продуктивно использовать Алексея на пользу команде, особенно в отсутствие Пэриса Ли», — приводит слова Перасовича официальный телеграм-канал УНИКСа.

