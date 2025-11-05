В УНИКСе объяснили, почему клуб пригласил 36-летнего Алексея Шведа

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал переход 36-летнего российского защитника Алексея Шведа в казанский клуб.

«У нас возникла серьёзная ситуация с травмами. К сожалению, в начале сезона мы потеряли сразу двух игроков из-за повреждений, поэтому нам понадобился человек в заднюю линию. Сейчас рано говорить о чёткой роли Шведа в УНИКСе. Сначала необходимо посмотреть и оценить его форму.

Основная задача — максимально продуктивно использовать Алексея на пользу команде, особенно в отсутствие Пэриса Ли», — приводит слова Перасовича официальный телеграм-канал УНИКСа.

