Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Вучевич реализовал победный трёхочковый бросок в матче «Чикаго» — «Филадельфия»

Никола Вучевич реализовал победный трёхочковый бросок в матче «Чикаго» — «Филадельфия»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра завершилась со счётом 113:111 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
113 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Гидди - 29, Вучевич - 19, Окоро - 16, Смит - 14, Хаертер - 12, Бузелис - 10, Джонс - 8, Уильямс - 3, Терри - 2, Картер, Филлипс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 39, Эмбиид - 20, Убре - 18, Эджкомб - 12, Гримс - 10, Уотфорд - 8, Бона - 2, Уокер - 2, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Маккейн, Брум, Гордон

Примечательно, что центровой «Чикаго» Никола Вучевич стал автором ключевого эпизода, когда за три секунды до конца основного времени при счёте 110:113 реализовал трёхочковый бросок, который принёс «Буллз» победу. В следующей атаке «Филадельфия» не сумела ответить точным броском.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вучевич завершил встречу с дабл-даблом, набрав 19 очков и сделав 10 подборов за 31 минуту на площадке. Разыгрывающий защитник Джош Гидди отличился трипл-даблом, записав на свой счёт 29 очков, 15 подборов и 12 передач.

Сейчас читают:
«Нью-Орлеан» — главный неудачник в НБА прямо сейчас. Их будущее — пустота
«Нью-Орлеан» — главный неудачник в НБА прямо сейчас. Их будущее — пустота
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android