Никола Вучевич реализовал победный трёхочковый бросок в матче «Чикаго» — «Филадельфия»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 5 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра завершилась со счётом 113:111 в пользу домашней команды.

Примечательно, что центровой «Чикаго» Никола Вучевич стал автором ключевого эпизода, когда за три секунды до конца основного времени при счёте 110:113 реализовал трёхочковый бросок, который принёс «Буллз» победу. В следующей атаке «Филадельфия» не сумела ответить точным броском.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вучевич завершил встречу с дабл-даблом, набрав 19 очков и сделав 10 подборов за 31 минуту на площадке. Разыгрывающий защитник Джош Гидди отличился трипл-даблом, записав на свой счёт 29 очков, 15 подборов и 12 передач.