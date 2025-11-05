Игрок «Чикаго» повторил достижение, которое покорилось Майклу Джордану 36 лет назад

Защитник и один из лидеров «Чикаго Буллз» Джош Гидди принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победe со счётом 113:111.

Гидди провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 29 очков (10 из 19 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые; 7 из 8 — штрафные), 15 подборов, 12 результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+8».

Как отмечает пресс-служба «Чикаго» в социальной сети X, 23-летний Гидди стал первым игроком клуба с сезона-1988/1989, которому удалось сделать трипл-дабл в двух матчах подряд — ранее такого достижения добивался только легендарный Майкл Джордан. Предыдущий трипл-дабл Джош оформил в матче с «Нью-Йорк Никс».