Игрок «Чикаго» повторил достижение, которое покорилось Майклу Джордану 36 лет назад

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и один из лидеров «Чикаго Буллз» Джош Гидди принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победe со счётом 113:111.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
113 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Гидди - 29, Вучевич - 19, Окоро - 16, Смит - 14, Хаертер - 12, Бузелис - 10, Джонс - 8, Уильямс - 3, Терри - 2, Картер, Филлипс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 39, Эмбиид - 20, Убре - 18, Эджкомб - 12, Гримс - 10, Уотфорд - 8, Бона - 2, Уокер - 2, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Маккейн, Брум, Гордон

Гидди провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 29 очков (10 из 19 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые; 7 из 8 — штрафные), 15 подборов, 12 результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+8».

Как отмечает пресс-служба «Чикаго» в социальной сети X, 23-летний Гидди стал первым игроком клуба с сезона-1988/1989, которому удалось сделать трипл-дабл в двух матчах подряд — ранее такого достижения добивался только легендарный Майкл Джордан. Предыдущий трипл-дабл Джош оформил в матче с «Нью-Йорк Никс».

