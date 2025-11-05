28 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Финикс»

В ночь с 4 на 5 ноября мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 118:107.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 38 очков, три подбора и четыре результативные передачи. У «Голден Стэйт» лучшим стал разыгрывающий защитник Стефен Карри — в его активе 28 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

«Уорриорз» выиграли после двух поражений подряд. «Санз», напротив, уступили после двух выигранных матчей кряду.