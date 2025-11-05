Скидки
Нептунас Клайпеда — Манреза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Баскетбол

Голден Стэйт Уорриорз — Финикс Санз, результат матча 5 ноября 2025, счет 118:107, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

28 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Финикс»
Комментарии

В ночь с 4 на 5 ноября мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 118:107.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 107
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Муди - 24, Пост - 14, Подзиемски - 13, Хилд - 12, Куминга - 9, Джексон-Дэвис - 7, Спенсер - 7, Батлер - 2, Грин - 2, Пэйтон II, Ричард, Сантос
Финикс Санз: Букер - 38, Аллен - 16, Уильямс - 16, Данн - 10, О'Нил - 8, Гиллеспи - 8, Гудвин - 5, Ричардс - 2, Игодаро - 2, Ливерс - 2, Малуач, Флеминг, Хэйс

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 38 очков, три подбора и четыре результативные передачи. У «Голден Стэйт» лучшим стал разыгрывающий защитник Стефен Карри — в его активе 28 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

«Уорриорз» выиграли после двух поражений подряд. «Санз», напротив, уступили после двух выигранных матчей кряду.

