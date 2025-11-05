Скидки
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Клипперс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 5 ноября 2025, счет 107:126, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Гилджес-Александера в матче с «Клипперс» принёс «Оклахоме» восьмую победу подряд
Комментарии

В ночь с 4 на 5 ноября мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Оклахома-Сити Тандер». Действующие чемпионы НБА «Тандер» выиграли встречу со счётом 126:107.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 126
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Коллинс - 17, Джонс - 16, Лопес - 12, Богданович - 11, Зубац - 7, Данн - 6, Кристи - 5, Нидерхаузер - 5, Батюм - 3, Пол, Телфорт, Браун
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Джо - 22, Уиггинс - 12, Уоллес - 12, Холмгрен - 11, Хартенштайн - 10, Карузо - 8, Митчелл - 8, Дорт - 6, Уильямс - 3, Янгблад - 2, Карлсон - 2, Дженг

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого дабл-дабл — 30 очков и 12 результативных передач, а также четыре подбора.

«Оклахома-Сити Тандер» одержала восьмую победу подряд со старта нового регулярного сезона-2025/2026 НБА.

Комментарии
