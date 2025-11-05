Дабл-дабл Гилджес-Александера в матче с «Клипперс» принёс «Оклахоме» восьмую победу подряд

В ночь с 4 на 5 ноября мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Оклахома-Сити Тандер». Действующие чемпионы НБА «Тандер» выиграли встречу со счётом 126:107.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого дабл-дабл — 30 очков и 12 результативных передач, а также четыре подбора.

«Оклахома-Сити Тандер» одержала восьмую победу подряд со старта нового регулярного сезона-2025/2026 НБА.