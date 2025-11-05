Дабл-дабл Гилджес-Александера в матче с «Клипперс» принёс «Оклахоме» восьмую победу подряд
Поделиться
В ночь с 4 на 5 ноября мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Оклахома-Сити Тандер». Действующие чемпионы НБА «Тандер» выиграли встречу со счётом 126:107.
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 126
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Коллинс - 17, Джонс - 16, Лопес - 12, Богданович - 11, Зубац - 7, Данн - 6, Кристи - 5, Нидерхаузер - 5, Батюм - 3, Пол, Телфорт, Браун
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Джо - 22, Уиггинс - 12, Уоллес - 12, Холмгрен - 11, Хартенштайн - 10, Карузо - 8, Митчелл - 8, Дорт - 6, Уильямс - 3, Янгблад - 2, Карлсон - 2, Дженг
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого дабл-дабл — 30 очков и 12 результативных передач, а также четыре подбора.
«Оклахома-Сити Тандер» одержала восьмую победу подряд со старта нового регулярного сезона-2025/2026 НБА.
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
10:00
-
09:42
-
09:35
-
09:33
-
09:23
-
09:05
-
08:42
-
08:30
-
07:00
-
06:53
-
05:35
-
04:45
-
03:40
-
01:45
-
00:42
-
00:16
-
00:15
- 4 ноября 2025
-
23:42
-
23:15
-
22:49
-
22:29
-
21:50
-
21:23
-
21:16
-
20:48
-
20:45
-
20:14
-
20:01
-
19:44
-
19:40
-
19:00
-
18:58
-
18:33
-
18:00
-
17:50