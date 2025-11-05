Стефен Карри назвал легенд баскетбола, кто повлиял на его игру

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что двукратный MVP НБА Стив Нэш повлиял на его игру. Также Стефен выделил пятикратного участника Матча всех звёзд НБА Реджи Миллера. Карри принял участие в подкасте Mind the Game, ведущими которого являются Нэш и Леброн Джеймс.

«Я наблюдал за тобой [обращается к Нэшу] со стороны площадки, за каждым твоим движением. Когда рос, я всегда считал себя разыгрывающим, который в первую очередь думает о пасе. Отец даже заставлял меня бросать чаще. Не веришь — можешь позвонить Деллу Карри, он подтвердит. Он говорил: «Нет-нет, в этом доме так не пойдёт. Бросай».

Мне всегда нравилась креативность в твоей игре. Я чувствовал, что у нас схожее телосложение, и ты как разыгрывающий умел выживать среди больших, доставлять мяч туда, куда нужно, видеть углы, которых другие просто не замечали. Ты менял темп, управлял игрой, вовлекал всех партнёров — и всё это выглядело весело. Именно так я и хотел играть.

Потом, в Дэвидсоне, я уже стал «двойкой» и должен был расширять арсенал. Есть видео, где я 10-летним бегаю в майке Реджи Миллера — я просто обожал его соревновательный дух и движение без мяча. Тогда я и не подозревал, что это станет важной частью моей игры.

А твой стиль был для меня эталоном. Я пробовал все эти передачи за спиной, одной рукой, левой рукой — всё, что только видел у тебя. Ты смотрел на площадку под другим углом, и я пытался учиться именно этому», — сказал Стефен.

