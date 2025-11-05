Расписание матчей Единой лиги на 5 ноября

Сегодня, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 5 ноября (время московское):

19:00. «Пари Нижний Новгород» — «ЦСКА».

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА. В активе армейцев семь побед и одно поражение. Второе место занимает казанский УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает московская МБА-МАИ (шесть побед и два поражения).

Ранее главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал переход 36-летнего российского защитника Алексея Шведа в казанский клуб.

