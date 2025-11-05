Расписание матчей Единой лиги на 5 ноября

Скидки
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 5 ноября

Комментарии

Сегодня, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 5 ноября (время московское):

19:00. «Пари Нижний Новгород» — «ЦСКА».

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА. В активе армейцев семь побед и одно поражение. Второе место занимает казанский УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает московская МБА-МАИ (шесть побед и два поражения).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026

Ранее главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал переход 36-летнего российского защитника Алексея Шведа в казанский клуб.

В УНИКСе объяснили, почему клуб пригласил 36-летнего Алексея Шведа

