Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
22:00 Мск
Результаты игрового дня НБА 5 ноября

Результаты игрового дня НБА 5 ноября
В ночь с 4 на 5 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 ноября:

«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс» — 128:100;
«Атланта Хоукс» – «Орландо Мэджик» — 127:112;
«Чикаго Буллз» – «Филадельфия Сиксерс» — 113:111;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Шарлотт Хорнетс» — 116:112;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Финикс Санз» — 118:107;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 107:126.

Дабл-дабл Гилджес-Александера в матче с «Клипперс» принёс «Оклахоме» восьмую победу подряд

Видео: Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках

