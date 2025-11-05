В ночь с 4 на 5 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 ноября:

«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс» — 128:100;

«Атланта Хоукс» – «Орландо Мэджик» — 127:112;

«Чикаго Буллз» – «Филадельфия Сиксерс» — 113:111;

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Шарлотт Хорнетс» — 116:112;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Финикс Санз» — 118:107;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 107:126.

