Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 5 ноября

Расписание матчей Евролиги на 5 ноября
Комментарии

В среду, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 5 ноября (время московское):

22:00. «Црвена Звезда» – «Панатинаикос».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает литовский клуб «Жальгирис», в активе которого шесть побед и два поражения. Вторую строчку занимает «Црвена Звезда» (Сербия) — шесть побед и два поражения. Топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Димитрис Итудис: надеюсь, ЦСКА вернётся в Евролигу. Это необходимо

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android