Расписание матчей Евролиги на 5 ноября

В среду, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 5 ноября (время московское):

22:00. «Црвена Звезда» – «Панатинаикос».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает литовский клуб «Жальгирис», в активе которого шесть побед и два поражения. Вторую строчку занимает «Црвена Звезда» (Сербия) — шесть побед и два поражения. Топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль).

