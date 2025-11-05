Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка – 2025/2026 на 5 ноября

Расписание матчей Еврокубка на 5 ноября
Комментарии

В среду, 5 ноября, в рамках 6-го тура Еврокубка состоятся шесть матчей. «Чемпионат» представляет полное расписание предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание матчей на 5 ноября (время московское):

20:00. «У БТ» — «Цедевита Олимпия»;
20:00. «Нептунас» — «Манреза»;
20:00. «Бахчешехир» — «Хапоэль» Иерусалим;
21:00. «Арис» — «Шлёнск»;
21:00. «Ратиофарм» Ульм — «Лондон Лайонс»;
22:00. «Умана Рейер» — «Гамбург Тауэрс».

Напомним, в прошлом розыгрыше Еврокубка победителем стал представитель Израиля — тель-авивский «Хапоэль». В финальном матче израильская команда встречалась с коллективом из Испании — «Гран Канарией» — и победила по итогам двух встреч.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Материалы по теме
Еврокубок: результаты матчей 4 ноября

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android