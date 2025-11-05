Расписание матчей Еврокубка на 5 ноября

В среду, 5 ноября, в рамках 6-го тура Еврокубка состоятся шесть матчей. «Чемпионат» представляет полное расписание предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание матчей на 5 ноября (время московское):

20:00. «У БТ» — «Цедевита Олимпия»;

20:00. «Нептунас» — «Манреза»;

20:00. «Бахчешехир» — «Хапоэль» Иерусалим;

21:00. «Арис» — «Шлёнск»;

21:00. «Ратиофарм» Ульм — «Лондон Лайонс»;

22:00. «Умана Рейер» — «Гамбург Тауэрс».

Напомним, в прошлом розыгрыше Еврокубка победителем стал представитель Израиля — тель-авивский «Хапоэль». В финальном матче израильская команда встречалась с коллективом из Испании — «Гран Канарией» — и победила по итогам двух встреч.

