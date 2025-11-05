Скидки
Расписание матчей внутрисезонного турнира Единой лиги на 5 ноября

Комментарии

Сегодня, 5 ноября, состоится очередной игровой день внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. На эту дату запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Внутрисезонный турнир Единой лиги: расписание на 5 ноября:

19:00. «Зенит» – УНИКС.

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо «Зенита» и УНИКСа, в соревнованиях выступают московский ЦСКА, «Уралмаш» из Екатеринбурга, краснодарский «Локомотив-Кубань», пермская «Бетсити Парма», сербская «Мега», а также боснийская «Игокеа».

