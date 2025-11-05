«Бруклин» Дёмина — единственный клуб в этом сезоне НБА без побед на данный момент

«Бруклин Нетс» остаётся единственным клубом в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который к данному моменту не одержал ни одной победы. Подопечные Жорди Фернандеса приняли участие в семи матчах сезона-2025/2026, в каждом из которых терпели поражение.

Ранее ещё одной командой, которая шла без побед, был «Нью-Орлеан Пеликанс», однако в недавнем матче с «Шарлотт Хорнетс» «Пеликанс» добились первого успеха в сезоне (116:112).

Напомним, за «Бруклин» выступает россиянин Егор Дёмин. Спортсмен был выбран на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

Главные спортивные новости дня: