Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» Дёмина — единственный клуб в этом сезоне НБА без побед на данный момент

«Бруклин» Дёмина — единственный клуб в этом сезоне НБА без побед на данный момент
Комментарии

«Бруклин Нетс» остаётся единственным клубом в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который к данному моменту не одержал ни одной победы. Подопечные Жорди Фернандеса приняли участие в семи матчах сезона-2025/2026, в каждом из которых терпели поражение.

Ранее ещё одной командой, которая шла без побед, был «Нью-Орлеан Пеликанс», однако в недавнем матче с «Шарлотт Хорнетс» «Пеликанс» добились первого успеха в сезоне (116:112).

Напомним, за «Бруклин» выступает россиянин Егор Дёмин. Спортсмен был выбран на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

Материалы по теме
«Бруклин» Егора Дёмина опять без побед. И всё ещё загадка, во что играют «Нетс»
«Бруклин» Егора Дёмина опять без побед. И всё ещё загадка, во что играют «Нетс»

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android