Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри: как правильно бросать? Я покажу вам видео с Клэем Томпсоном

Стефен Карри: как правильно бросать? Я покажу вам видео с Клэем Томпсоном
,
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поставил в пример бывшего товарища по команде Клэя Томпсона как игрока с идеальным броском.

«Когда речь о стандартном броске после получения мяча, я всегда говорю одно: если кто-то спросит меня, как правильно бросать, я покажу ему видео с Клэем. Его техника идеальна — 10 из 10, без единого замечания.

Но мой бросок немного другой, я бы сказал, чуть нестандартный. Благодаря этому я могу бросать после дриблинга — независимо от того, в равновесии я или нет, с какой руки бросаю, с какой стороны атакую. Я быстро вывожу мяч в нужную точку и не теряю мощности. Это очень помогает, особенно при моём росте — шесть футов два дюйма (188 см. — Прим. «Чемпионата»).

В лиге, кто бы ни защищался против тебя, ты всё равно чувствуешь, что у тебя есть шанс: стоит только заставить защитника опустить руки — и я могу мгновенно выпустить мяч, без лишних движений», — сказал Карри в подкасте Mind the Game.

Сейчас читают:
Стив Нэш рассказал, как Стефен Карри повлиял на его решение завершить карьеру

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android