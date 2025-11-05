Стефен Карри: как правильно бросать? Я покажу вам видео с Клэем Томпсоном

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поставил в пример бывшего товарища по команде Клэя Томпсона как игрока с идеальным броском.

«Когда речь о стандартном броске после получения мяча, я всегда говорю одно: если кто-то спросит меня, как правильно бросать, я покажу ему видео с Клэем. Его техника идеальна — 10 из 10, без единого замечания.

Но мой бросок немного другой, я бы сказал, чуть нестандартный. Благодаря этому я могу бросать после дриблинга — независимо от того, в равновесии я или нет, с какой руки бросаю, с какой стороны атакую. Я быстро вывожу мяч в нужную точку и не теряю мощности. Это очень помогает, особенно при моём росте — шесть футов два дюйма (188 см. — Прим. «Чемпионата»).

В лиге, кто бы ни защищался против тебя, ты всё равно чувствуешь, что у тебя есть шанс: стоит только заставить защитника опустить руки — и я могу мгновенно выпустить мяч, без лишних движений», — сказал Карри в подкасте Mind the Game.

Главные новости дня: