Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Назван игрок «Бруклина», отсутствие которого на площадке повышает эффективность Дёмина

Назван игрок «Бруклина», отсутствие которого на площадке повышает эффективность Дёмина
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин демонстрирует значительный прогресс в игре при отсутствии на площадке товарища по команде Кэмерона Томаса. Как информирует онлайн-платформа databallr, в матчах без Томаса на паркете результативность 19-летнего россиянина увеличивается более чем вдвое — с 6,5 до 15,3 очка за 75 владений.

Также растёт эффективность россиянина — реализация бросков с учётом штрафных и трёхочковых повышается с 42,1% до 67,9%, а процент трёхочковых — с 27,3% до 46,7%. Кроме того, отмечается, что показатель задействования в атаке Егора увеличивается с 11% до 18%.

«Бруклин» Егора Дёмина опять без побед. И всё ещё загадка, во что играют «Нетс»
«Бруклин» Егора Дёмина опять без побед. И всё ещё загадка, во что играют «Нетс»

