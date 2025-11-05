Перасович высказался перед дебютным матчем УНИКСа во внутрисезонном турнире ЕЛ с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом» во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup и специфике соревнований. Для казанского клуба это будет дебютная игра на турнире. Матч с «Зенитом» начнётся в 19:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B 05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Главная особенность Кубка в том, что здесь нет права на ошибку. Когда проводишь только шесть матчей, можно завершить выступление, проиграв всего одну-две игры. Напротив, в регулярном чемпионате Лиги ВТБ остаётся возможность побороться за титул даже после нескольких поражений.

Наша задача в новом турнире – показать свой максимум. К сожалению, сейчас в команде не всё хорошо из-за травм, но мы приложим все силы, чтобы выступить как можно лучше. Наша мотивация? Конечно, завоевать трофей. Это Кубок, и каждый хочет его выиграть», — приводит слова Перасовича пресс-служба турнира.

Главные новости дня: