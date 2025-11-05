Стефен Карри ответил на вопрос, когда понял, что изменил баскетбол

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о своём влиянии на баскетбол. По словам Карри, впервые над этим вопросом он задумался, когда услышал слова комментатора Марка Джексона о себе.

«Наверное, впервые я задумался об этом после того, как Марк Джексон вернулся к работе комментатором. Он как-то сказал в эфире, что я «разрушил игру». На самом деле это было в шутку — он рассказывал, как смотрит, как его дети играют, и просто подколол. Но после этого вопрос про то, «разрушил» ли я баскетбол, мне задавали постоянно.

Думаю, момент осознания пришёл, когда в лигу вошёл Трей Янг. Он стал первым игроком, про которого начали говорить, что он «следующий Стеф Карри». Хотя он другой по стилю, я знал его ещё со школы. Тогда я и почувствовал: вот они, ребята, которые росли, глядя на мою игру, и теперь пытаются играть в похожей манере. Это было впервые, когда я реально понял, что мой стиль повлиял на новое поколение.

Сейчас я отношусь к этим разговорам с улыбкой — понимаю, что влияние действительно есть, но важно, чтобы молодые игроки слышали не только о конечном результате, а о всём пути, который к нему привёл», — сказал Карри в подкасте Mind the Game.

